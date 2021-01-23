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打麻將一半突心肌梗塞 牌友、消防接力搶救他撿回一命

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園64歲胡姓男子日前到橋牌社打麻將，因近期天冷加上本身有裝心律調節器，打到一半突然身體不適倒在牌桌上失去呼吸心跳，友人急忙打119報案，經線上指導、消防員到場接力實施CPR、AED，胡在救護車上就甦醒，昨康復出院特地到大林分隊，感謝消防員救回他一命。

桃園市消防局第一大隊大林分隊長李政諺指出，日前接獲報案，表示胡男打麻將打到一半，突然喘不過去、胸口疼痛，然後就失去意識，整個人面色痛苦、癱軟倒在牌桌上，一旁的牌友嚇到馬上打119。

經消防線上指導，隨後救護員陳鏡元、黃鴻杰趕到現場，評估胡當時呈現OHCA（心臟停止）狀態，接手繼續施作CPR及AED電擊，並送上救護車載往醫院急救，所幸CPR一個周期後，胡就在車上恢復呼吸心跳，經住院1個多禮拜康復。

胡男為感謝消防員搶救，讓他從鬼門關走一遭平安回來，而且身體復原良好，昨天還能自行騎機車到大林分隊致謝，他也和消防員說，當時在救護車上恢復意識，清楚記得自己躺在車上被送醫的過程，特別到分隊尋找當時替他急救的隊員，以表達感激之意。

當時救護的隊員陳鏡元領有EMTP高級救護員執照，他說，到橋牌社時見其他牌友正在替胡CPR，成功延長患者等待救命的時間，經接手搶救後見胡康復出院，認為盡到自己專業，感到相當欣慰。

李政諺指出，患者OHCA時，腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘就會腦死，有賴現場民眾先執行CPR等初期急救，而據統計，未即時實施CPR，每晚1分鐘存活率就下降10%，因此在救護人員到場時，旁人儘早急救是關鍵。

胡男（左）打麻將一半突然心臟停止，竟就後康復出院昨到大林分隊向隊員陳鏡元（右）致謝。圖／消防提供
胡男（左）打麻將一半突然心臟停止，竟就後康復出院昨到大林分隊向隊員陳鏡元（右）致謝。圖／消防提供
胡男（中）昨到大林分隊，和救他的隊員陳鏡元（右），以及分隊長李政諺（左）合影。圖／消防提供
胡男（中）昨到大林分隊，和救他的隊員陳鏡元（右），以及分隊長李政諺（左）合影。圖／消防提供

CPR 消防員 救護車

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