失意男家庭失和想不開跳橋 雙腳跨欄杆千鈞一髮警攔阻

台南市善化區男子昨天傍晚跨坐西港大橋上，海寮所所長林福順、警員李華軒獲報到場時，男子雙腳已跨過大橋欄杆，情緒極度不穩，不准任何人靠近，為免刺激男子情緒，林福順不斷安撫好言相勸、分散男子注意力，趁男子轉頭上前將人拉下欄杆。

林福順表示，男子情緒一直不穩定，帶返派出所休息，並通知家屬前來帶回，等待家屬期間只能耐心聽他訴苦，勸說「活著就有希望」，千萬不能隨意輕生；男子告訴他自己家庭狀況並不美滿，經常因經濟壓力關係常與家人發生口角，因一時想不開才想跳橋輕生。

善化分局表示，家屬得知連忙趕至派出所來陪伴，並感謝警方適時的攔阻，表達萬分謝意。

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