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疑機車被偷夫妻尋3小時未獲 警20分鐘尋回原來記錯位置
基隆市有一對夫妻向警方報案，停放在家門口的機車可能被偷，他們苦尋3小時都沒有找到，警方到場後調監視器追查，發現機車就停在附近巷內，並沒有遭竊。原來是忘了先繞到他處購物後，徒步返家，以為機車遭竊。
基隆市警察局第四分局大武崙派出所21日凌晨1時，接獲民眾報稱機車失竊，一名男子焦急地向員警說他的妻子晚間將機車停放在安樂區基金一路208巷口，但要用車時卻發現失竊，夫妻倆在附近找了3個小時都沒找到，趕緊報警。
巡佐楊智勝、警員吳志峰到場，先安撫夫妻倆著急的情緒，仔細地詢問機車最後停放的時間、地點、機車車號、特徵等細節，夫妻倆也前往機車停放地點找尋。
所長林冠丞表示，當時在夫妻說的失竊地點沒有找到車，分派警力調閱遠端監視器影像，員警到場擴大查尋範圍，發機車就停放於208巷內某處，並無遭破壞跡證，應沒有被偷。
警方說，此時，該女才想起來，應該是自己記錯機車停放位置，頻向員警致歉，她羞赧地表示，平常都將機車停放在巷口，慌忙之間忘了下班時有先繞到他處購物後徒步返家，才誤以為機車遭竊。夫妻倆感謝警方熱心協助，在短短的20分鐘內尋獲愛車。
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