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影／敲錯門還推擠持西瓜刀恐嚇 警快打到場逮回9人
台中市民樊姓男子等人，昨晚到西屯區烈美街民宅訪友，卻敲錯房門，與應門的林男發生口角，雙方推擠致林男受傷，樊的同夥莊男還涉嫌持西瓜刀恐嚇林，台中市警六分局員警接獲報案迅速到場壓制，除查扣作案工具，並將樊男等9人依妨害社會秩序聚眾鬥毆、恐嚇及傷害等罪移送台中地檢署偵辦。
昨晚10時16分，台中市警六分局西屯派出所接獲民眾報案，指稱烈美街某民宅有爭吵糾紛，警方獲報立即啟動快打警力到場，發現樊男（24歲）等9人欲訪友，來到中市西屯區烈美街上一處民宅敲門，卻烏龍敲錯房門，並與應門的林姓男子(31歲)發生口角爭執。
雙方一言不合發生推擠，造成林男身體挫傷，樊的同夥莊男竟至車上取出西瓜刀，恐嚇被害人，警查扣2把西瓜刀，並將樊、莊等9人帶回西屯派出所偵辦，詢問後今天依恐嚇等罪移送法辦。
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