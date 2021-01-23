影／敲錯門還推擠持西瓜刀恐嚇 警快打到場逮回9人

台中市民樊姓男子等人，昨晚到西屯區烈美街民宅訪友，卻敲錯房門，與應門的林男發生口角，雙方推擠致林男受傷，樊的同夥莊男還涉嫌持西瓜刀恐嚇林，台中市警六分局員警接獲報案迅速到場壓制，除查扣作案工具，並將樊男等9人依妨害社會秩序聚眾鬥毆、恐嚇及傷害等罪移送台中地檢署偵辦。

昨晚10時16分，台中市警六分局西屯派出所接獲民眾報案，指稱烈美街某民宅有爭吵糾紛，警方獲報立即啟動快打警力到場，發現樊男（24歲）等9人欲訪友，來到中市西屯區烈美街上一處民宅敲門，卻烏龍敲錯房門，並與應門的林姓男子(31歲)發生口角爭執。