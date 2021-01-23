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屏東內埔民宅今晨驚傳火警 3人遭輕微嗆傷

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東內埔今晨傳出火警，一棟位於中勝路3層樓住宅，不明原因起火，警消獲報共派出12輛消防車、22名消防員到場救援，火勢於20分鐘內撲滅，所幸，屋內4名住戶自行脫困，另有3人輕微嗆傷，由救護人員預防性送醫院檢查，詳細起火原因，仍待消防火調科釐清。

這起火警，發生於今天上午7時許，一棟位於中勝路3層樓住宅，不明原因起火，警消獲報後，分別派遣龍泉、內埔、瑪家、潮州等分隊共派出12輛消防車、22名消防員前往救援。

火勢於20分鐘內撲滅，所幸，屋內4名住戶自行脫困，另有46歲黃姓女子、24歲楊姓女子、26歲潘姓男子輕微嗆傷，由救護人員預防性送醫院檢查，初步研判，起火點可能來自該民宅的2樓，詳細起火原因，仍待消防火調科釐清。

屏東內埔今晨傳出火警，警消獲報共派出12輛消防車、22名消防員到場救援，火勢於20分鐘內撲滅。記者陳弘逸／翻攝
屏東內埔今晨傳出火警，警消獲報共派出12輛消防車、22名消防員到場救援，火勢於20分鐘內撲滅。記者陳弘逸／翻攝

消防員 屏東

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