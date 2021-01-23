台南男子留遺書尋短 警消、海巡合力救回

台南市30多歲蘇姓男子疑有憂鬱症傾向想不開，昨天深夜11時多騎電動機車到安平區漁光大橋，留下遺書後即失去蹤影，台南警消及海巡據報後趕往現場搜救，並出動搜救生艇下水救援，經1個多小時搜尋，家屬也從外地趕到現場，在漁光橋下涵洞找到蹤影，但因雙腳受傷，消防分隊出動吊車將他吊起，在母親陪同下送醫診治。

台南市警四分局昨天深夜11時09分接獲報案，轄區育平派出所員警及巡邏警力等到場，與消防局特搜人員及海巡人員展開區域性搜尋，且因天色昏暗，救生艇下水後也僅能岸邊微薄燈光定位，往岸際逐步搜尋其下落。

警方找到電動機車，車上則有相關證件及遺書，然而，救人第一，警消及海巡人員把握黃金救 援時機，1個多小時後在漁光橋下涵洞找到蹤影，當時海巡人員發現他時，雙腳仍微微顫抖著，但因蘇雙腳受創，警消人員出動吊車將他吊起，在母親陪同下，將他送往郭綜合醫院診治。

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