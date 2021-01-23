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影／車停下坡處「倒退嚕」停不住 嚇暈高雄70歲老翁
高雄市內門區一名湯姓老翁開車回家，車子逆向停靠在台3線下坡路段，停車不妥導致貨車往後滑行，老翁見狀要回車內調整停車檔，不料慌張下又被路旁盆栽絆住，導致人被滑行車子擦撞昏厥在地，小貨車滑行百餘公尺停住，路人急忙到對面分駐所報案，緊張大喊「阿北出事了！」，所幸老翁急救後無大礙。
旗山警分局今天指出，70歲湯姓老翁日前晚上將小貨車停在台3線道路旁內門分駐所對面，停車處是下坡路段，疑似停車P檔未確實入檔，老翁下車後發現貨車竟然往後滑動，打開車門想回車上調整，此時恰巧路旁有盆栽，人被絆倒且被後退車子擦撞導致腳受傷。
老翁受痛昏厥過去，他的貨車一路往下滑動，約移動百餘公尺才停住，路人急忙去內門分駐所報案。員警獲報先去查看老翁傷勢，所幸經過眾人呼叫老翁恢復意識，由救護車送醫，沒有生命危險。
內門分駐所所長葉清泉表示，民眾熱心報案才避免發生二次事故，呼籲民眾停車務必檢查車子是否打入P檔，另要拉起手剎車，尤其車子停放坡度路段更應留意，保護自身及其他人安全。
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