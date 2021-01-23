快訊

寒舍董事／蔡辰洋長子蔡伯府驟逝 員工追憶：重細節、有領導力

日本女生嫌台灣市容跟交通亂！住台8年日人這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／車停下坡處「倒退嚕」停不住 嚇暈高雄70歲老翁

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市內門區一名湯姓老翁開車回家，車子逆向停靠在台3線下坡路段，停車不妥導致貨車往後滑行，老翁見狀要回車內調整停車檔，不料慌張下又被路旁盆栽絆住，導致人被滑行車子擦撞昏厥在地，小貨車滑行百餘公尺停住，路人急忙到對面分駐所報案，緊張大喊「阿北出事了！」，所幸老翁急救後無大礙。

旗山警分局今天指出，70歲湯姓老翁日前晚上將小貨車停在台3線道路旁內門分駐所對面，停車處是下坡路段，疑似停車P檔未確實入檔，老翁下車後發現貨車竟然往後滑動，打開車門想回車上調整，此時恰巧路旁有盆栽，人被絆倒且被後退車子擦撞導致腳受傷。

老翁受痛昏厥過去，他的貨車一路往下滑動，約移動百餘公尺才停住，路人急忙去內門分駐所報案。員警獲報先去查看老翁傷勢，所幸經過眾人呼叫老翁恢復意識，由救護車送醫，沒有生命危險。

內門分駐所所長葉清泉表示，民眾熱心報案才避免發生二次事故，呼籲民眾停車務必檢查車子是否打入P檔，另要拉起手剎車，尤其車子停放坡度路段更應留意，保護自身及其他人安全。

70歲湯姓老翁停車不慎導致貨車未停穩往後退，出事地點恰好在內門分駐所對面，員警獲報跑出來協助。記者徐白櫻／翻攝
70歲湯姓老翁停車不慎導致貨車未停穩往後退，出事地點恰好在內門分駐所對面，員警獲報跑出來協助。記者徐白櫻／翻攝
70歲湯姓老翁停車不慎導致貨車未停穩往後退，滑行百餘公尺才停住。記者徐白櫻／翻攝
70歲湯姓老翁停車不慎導致貨車未停穩往後退，滑行百餘公尺才停住。記者徐白櫻／翻攝

老翁 盆栽 事故

延伸閱讀

廣角鏡／高雄漁民撈到未爆彈

日片「燕」拍高雄美景 男主角秀台灣俗諺

緊來！高市限量新春小物開放索取

高雄空品達紅害 林園亞聚廠冒黑煙挨罰153萬元

相關新聞

疑不滿擺攤受影響 男持長棍追打潮州文化園區女志工

屏東潮州一名年約40歲的江姓男子，經常在屏東潮州日式建築文化園區前的延平路擺地攤，疑似因園區人員澆水，影響江男擺攤，日前...

失意男家庭失和想不開跳橋 雙腳跨欄杆千鈞一髮警攔阻

台南市善化區男子昨天傍晚跨坐西港大橋上，海寮所所長林福順、警員李華軒獲報到場時，男子雙腳已跨過大橋欄杆，情緒極度不穩，不...

疑機車被偷夫妻尋3小時未獲 警20分鐘尋回原來記錯位置

基隆市有一對夫妻向警方報案，停放在家門口的機車可能被偷，他們苦尋3小時都沒有找到，警方到場後調監視器追查，發現機車就停在...

影／敲錯門還推擠持西瓜刀恐嚇 警快打到場逮回9人

台中市民樊姓男子等人，昨晚到西屯區烈美街民宅訪友，卻敲錯房門，與應門的林男發生口角，雙方推擠致林男受傷，樊的同夥莊男還涉...

台南男子留遺書尋短 警消、海巡合力救回

台南市30多歲蘇姓男子疑有憂鬱症傾向想不開，昨天深夜11時多騎電動機車到安平區漁光大橋，留下遺書後即失去蹤影，台南警消及...

屏東內埔民宅今晨驚傳火警 3人遭輕微嗆傷

屏東內埔今晨傳出火警，一棟位於中勝路3層樓住宅，不明原因起火，警消獲報共派出12輛消防車、22名消防員到場救援，火勢於2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。