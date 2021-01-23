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假財神爺銀行送發財金趁機行搶 原來是警察防搶演練
農曆年前，大額提領現金需求提高，易被不肖分子所覬覦，台中市警大雅分局昨日在轄區鬧區銀行舉辦防搶演練，由員警假扮財神爺飾演搶匪，以發送「發財金」為由，持「耳溫槍」與「泡泡槍」趁機行搶，演練過程逼真又好笑。
大雅分局偵查隊2名員警假扮財神爺飾演搶匪，至銀行以發送「發財金」為由，鬆懈銀行警衛、行員及現場民眾的防備。假財神爺趁靠近櫃台時竟挾持人質，並取出「耳溫槍」行搶；另名同夥見狀大罵，遂持「泡泡槍」要求櫃台將錢裝袋丟出。
搶匪一度成功搶得現金，所幸行員機警迅速按下警鈴並報案；大雅分局接獲通報，立刻派遣警力前往圍捕，當場將搶匪壓制逮捕。過程中，假財神直呼「大人！饒命！家裡卡困難，我們真的很窮！」，令人好氣又好笑。
大雅分局分局長許明耀表示，提醒金融機構員工、駐衛警及保全人員，面對民眾應有警覺，若有特異人士進入，應詢清來處、辦理事項並回報主管確認；另要求民眾進入室內應脫下安全帽、雨衣等遮掩物，而行員需熟悉銀行警報鈴位置，若遇到搶案，可即時反應按下警鈴；如櫃檯下可躲藏，應找掩護盡速報案，爭取警方趕抵現場的時間。
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