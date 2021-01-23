中警五分局有家的味道 志工媽媽備好菜共享

時值歲末年終，員警緊接著執行即將來臨農曆年節「110年加強重要節日安全維護工作」，台中市警五分局志工隊為體恤值勤辛勞的警察同仁，東山派出所及松安派出所志工媽媽們分別於20日、22日準備拿手好菜，帶至派出所內與員警共同享用，色、香、味俱全的菜色，讓同仁們大讚「有媽媽的味道」，連退休同仁，也專程回娘家，休假同仁也攜家帶眷共襄盛舉，派出所內頓時充滿溫馨愉悅的氣氛。

市警五分局代理分局長劉永昌表示，警察志工一直是派出所重要的服務團隊，默默為派出所付出，扮演警民協調的重要角色，協助每次的預防犯罪及交通安全宣導等，現還能抽空在過年前夕舉辦一人一菜活動，深表感謝之意。志工們亦表示，看到員警在勤務結束返所後，能享用她們精心準備的熱騰騰飯菜，充飽體力後， 再繼續為維護社會治安努力打拼，是她們最大的成就感。