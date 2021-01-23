疑不滿擺攤受影響 男持長棍追打潮州文化園區女志工

屏東潮州一名年約40歲的江姓男子，經常在屏東潮州日式建築文化園區前的延平路擺地攤，疑似因園區人員澆水，影響江男擺攤，日前竟持百公分木長棍，走到園區服務中心門口，作勢要攻擊女志工，嚇得女志工躲進服務中心辦公室躲。江男離去後，女志工報警協處，警方循線找到江，並將他依涉嫌恐嚇及毀損公物罪移送，交由屏東地方檢察署偵辦。

據了解，江男經常在潮州日式建築文化園區前的延平路擺地攤，疑似因志工在園區澆水時影響江擺攤，導致他心生不滿，便長期言語恐嚇志工，豈料，本月21日下午1時許，竟拿木長棍作勢攻擊女志工，還不斷追打她。

眼見女志工躲進服務中心辦公室，江男無視園區內的遊客，持長棍猛敲園區辦公室的門、窗，他敲打所發出的巨響，嚇得園區內的遊客趕緊逃跑。江男敲打的行為長達數分鐘，始終未見躲在辦公室內女志工的回應，江才悻悻然離去。

江男離去後，女志工報警協處，雖然警方到場時，人已逃離現場，但警方人循線找到江，並將他依涉嫌恐嚇及毀損公物罪移送，交由地方檢署偵辦。

志工回顧事發經過仍心有餘悸，並表示，園區平常有主要工作人員與志工值班，至少會有3人在園區，但園區範圍大，且每名志工來的時間都不同，就可能落單。