小小警察體驗萌度破表 親繪卡片融化中市波麗士的心

台中市警三分局東區分駐所員警昨至幼兒園舉辦「小小警察體驗活動」暨婦幼安全宣導，計有300名小朋友熱情參與，所長張竣詒以詼諧逗趣方式，向小朋友們說明警察平常都做些什麼工作，並針對道路交通安全加強預防宣導，小朋友們雖然年紀尚小但對於交通安全規則卻大多有正確的認知與觀念，警察叔叔講故事時聽得全神貫注，而在實際體驗警勤裝備的可愛模樣，讓平時打擊犯罪不假辭色的警察叔叔們也不禁「被融化了」。

第三分局員警昨受邀至轄內幼兒園進行婦幼安全宣導，防治組派出親和力十足的賴警務員仔細向小朋友們叮嚀：「有穿衣服的地方不可以給陌生人亂摸！」也提醒小朋友們，如果有陌生人靠近請求幫忙，請他找其他大人或警察幫忙，千萬不要跟著對方離開哦！

東區分駐所長張竣詒親率5名員警，用心舉辦一場「小小警察體驗活動」，小朋友們看見警察工作的應勤裝備與警車眼睛不禁為之一亮，能夠鳴笛、喊擴音器及閃警示燈的警備車榮獲小朋友們心目中的最愛。

不時響起的無線電發報聲超有臨場感，能夠親手觸摸平常電視上才看得到的反光背心、防彈衣、頭盔、盾牌等裝備，讓小朋友們臉上難掩興奮之情，小朋友試戴防彈頭盔、手持盾牌的模樣更是萌度破表，2個小時的體驗活動在歡笑中一下子就結束了。為感謝警察叔叔們精心準備的體驗活動，小朋友們也貼心秘密自製手繪卡片向這群警察叔叔表達感謝，讓員警們好暖心。

東區所所長張竣詒表示，許多警察同仁服勤時都有類似經驗，路過的家長指著警察對小朋友說「再不乖，叫警察把你抓走，」這種舉動常讓同仁有苦難言，也會造成小朋友的恐懼心理，讓需要警察協助時無法順利與孩童溝通。小小警察體驗活動就是希望能夠拉近小朋友與警察的距離。