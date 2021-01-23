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寒假家長憂心孩子沉迷網路遊戲 基警教8招避免無法自拔

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

寒假了，不少家長擔心學生沉迷電腦、手機的網路遊戲，每天打到「沒眠沒日」。基隆市警局婦幼隊推出安全守則，提供「3R5D」八招教幫助爸媽安心把關。

基隆市婦幼隊副隊長袁佩華今天表示，寒假期間，兒少上網的時間隨之變多，為幫助兒少遠離成癮和網路交友的陷阱，很多家長可能不知怎麼管，婦幼隊推出「3R 5D」網路安全守則，讓家長一同來為孩童的網路世界把關，協助孩子使用網路工具進行數位學習及建構安全的社群交友圈，避免玩過頭，甚至被詐騙、洩露個資等。

她說，要避學童沉迷網路可以先做3R，1.Role以身作則：與孩子相處時，父母應減少使用手機的頻率；2.Real真實活動：安排戶外活動，不把網路活動當成唯一興趣；3.Rule網路規則：建立使用規則，以獎勵方式決定孩子使用時數。

袁佩華表示，5D則是家長必做的，1.跟孩子一起制定上網及使用數位產品的規則；2.告訴孩子不可在網路上洩漏個人資料、隱私；3.安裝家長監護或使用過濾服務；4.知道孩子上網做什麼、對外溝通的工具及方式；5.了解分級制度，協助孩子選擇合適的遊戲或內容。

婦幼隊指出，有時用責罵的言詞來制止，恐會有反效果，建議家長可多花時間陪伴孩子，培養孩子對真實世界的興趣，不要將重心都放在虛擬的網路世界中，多傾聽、少訓誡，避免用批判性言詞破壞親子關係。

寒假家長憂心孩子沉迷網路遊戲，基警教8招避免無法自拔。記者游明煌／攝影
寒假家長憂心孩子沉迷網路遊戲，基警教8招避免無法自拔。記者游明煌／攝影

寒假 基隆 詐騙

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