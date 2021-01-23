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新生女嬰丟工廠大門一分鐘 未婚越南女移工遺棄不起訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

甫出生不到1天的女嬰，去年被丟放在工廠大門口，新北市政府社會局指控為生母的未婚越南女移工涉遺棄，因女嬰被丟包不到一分鐘，即由女移工越南女同鄉出面抱走並報警，經查是二人計畫藉此方法才有機會透過正式程序出養，新北地檢署日前處分不起訴。

不起訴指出，未婚的越南女移工陳氏去年8月5日下午2時許，在新北市五股區公司宿舍內產下一名女嬰，由於生父早已在去年3月返回越南，考量自己無法獨力撫養，也捨不得將女嬰丟掉，求助越南女同鄉潘女，欲拜託潘女幫忙找人照顧女嬰。

「台灣不能隨便將小孩抱給別人養。」經潘女提議，讓警察發現有女嬰，但找不到父母，才有機會讓女嬰依正式程序交給別人養，二人商議後，隔天上午11時由陳氏將出生不到一天的女嬰，放在工廠大門口旁，潘女再出面將女嬰抱去報警。

檢警調閱工廠外監視器畫面，確認陳氏將女嬰放在工廠大門旁，才隔不到一分鐘，拿著手機講電話的潘女就出面，抱起女嬰後騎機車離開，直奔派出所報案。

檢方認為，陳氏雖確有將女嬰放在工廠大門旁，但立即被計畫好的潘女出面帶走，並未對女嬰的生存造成危險，主觀上難認陳氏有遺棄之犯意，日前處分不起訴。

甫出生不到1天的女嬰被丟放工廠大門口一分鐘，未婚越南女移工遭控遺棄，新北地檢署處分不起訴 。示意圖／Ingimage
甫出生不到1天的女嬰被丟放工廠大門口一分鐘，未婚越南女移工遭控遺棄，新北地檢署處分不起訴 。示意圖／Ingimage

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