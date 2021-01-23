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斗六深夜惡火燒毀五棟民宅 受困女子幸被救出

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣斗六市永樂街一棟兩層樓的民宅今天凌晨2時30分許起火，儘天下著濛濛小雨，但在風勢助長下，火勢一發不可收拾，消防隊據報出動前往灌救，由於現場都是連棟住宅，火勢蔓延開來，延燒鄰居4戶，經消防隊搶救，火場才未再擴大，直到接近凌晨4時火勢撲滅，幸好只有一名受困女子被救出，送醫無大礙。

今天凌晨消防局接獲通報出動多處消防隊共11部消防車趕往救火，抵達時火警現場已火舌高竄，由於現場是密集的住宅巷弄，除了連棟又是背對背的建築，只見鄰近住戶被驚醒四處逃離，消防隊馬上架起水線灌救。

由於起火的民宅聚集，火勢很快延燒鄰居，甚至是後側巷道的房子，共有4戶遭波及，所幸人員都跑得快並無人受傷，只一婦人受困在民宅的四樓也很快被救出送醫並無大礙，其餘深夜被驚醒民眾都即時逃出，大火經約一個多小時撲滅，起火原因和損失待查。

斗六市永樂街民宅起火，延燒五棟民宅，共六間民宅受災。圖／消防局提供
斗六市永樂街民宅起火，延燒五棟民宅，共六間民宅受災。圖／消防局提供
斗六市永樂街民宅起火，延燒五棟民宅，共六間民宅受災。圖／消防局提供
斗六市永樂街民宅起火，延燒五棟民宅，共六間民宅受災。圖／消防局提供

斗六 大火

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