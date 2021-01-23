北部小六男童性侵同學 議員曝「男童都看成人網站」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

北部某國小六年級男童接連用話術，將2名低年級學弟騙出教室，並性侵2人，新北市議員蔡淑君23日零時在臉書發文指出，她確實受理、了解案件來龍去脈，這是她選服23年來，從來沒遇到這麼令人心痛的案子。

據了解，該生去年12月隨機對同校低年級兄弟，並帶往社區公園廁所性侵1人得逞，今年1月又當著另名老師的面將1名資源班男童騙出，強拖至廁所猥褻性侵，最後被老師在廁所發現。

蔡淑君指出，21日上午小六男童在父母親陪同下，首次來到服務處欲與被害人一方進行和，不過學校校長因家長改變協調地點而缺席，且小六男童態度不佳又不肯說明行為原委，溝通過程一波多折。

蔡淑君說，經過小六男童家長同意後「解密」小孩常用筆電及手機，發現瀏覽紀錄竟都是一些成人網站，所有大人都目瞪口呆，但家長完全不知情。

蔡淑君還說，令她痛心的是，小六男童該認錯改過的時候卻沒好好把握，反倒目露凶光，對其母親及她咆哮，把壞脾氣徹底的發洩拍打出來，也讓和解破局、愛男童的人受傷了、被男童傷害的還痛著。

蔡淑君表示，所有的人都願意幫這男童變好的心還是有的，她會繼續努力讓學校的家長不再惶恐猜疑，學生未來能夠安心在校學習，同時呼籲校方、警政與社政單位共同來關心重視。

北部出現小六男童性侵同學案件，新北市議員蔡淑君23日零時在臉書發文指出，她確實受理、了解案件來龍去脈，這是她選服23年來，從來沒遇到這麼令人心痛的案子。圖／翻攝蔡淑君臉書
北部出現小六男童性侵同學案件，新北市議員蔡淑君23日零時在臉書發文指出，她確實受理、了解案件來龍去脈，這是她選服23年來，從來沒遇到這麼令人心痛的案子。圖／翻攝蔡淑君臉書

性侵

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