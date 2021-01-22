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影／中壢一家四口陳屍屋內 疑洗澡時一氧化碳外洩奪命

聯合報 / 記者鄭國樑曾健祐張裕珍高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區今天驚傳一家四口疑似天冷洗澡一氧化碳中毒死亡，親友因多日聯繫不上，委由房東開門驚見張姓屋主與林姓妻子，還有7歲、8歲的兩名兒子失去意識，身上已出現屍斑，屋內瀰漫濃濃一氧化碳、水氣，警方研判是意外，已報請檢方相驗釐清死因。

消防局今天下午4點多獲報，中壢區1棟公寓7樓有4人失去呼吸心跳，包括34歲張姓屋主、30歲林姓妻子及7歲、8歲的兩名兒子，當時均躺在臥室內一動也不動，因屋內一氧化碳濃度高，且4人身體冰冷、僵硬，消防為求謹慎仍分送4家醫院，急救後仍宣告不治。

據了解，張男是在車廠上班，妻子是家庭主婦，20日兒子生病張男請假在家照顧小孩，但21日仍沒去上班，同事聯繫不上前去住處敲門沒回應，擔心發生意外委請房東開門，一入內竄出濃濃瓦斯味、水氣，更驚見一家四口躺在床上失去呼吸心跳，完全不敢置信。

當時親友還協助將4人移到客廳以利搶救，但因身體均出現屍斑，懷疑死亡時間超過1天以上，警方初步勘驗，4人身上都沒有外傷，門窗也無侵入痕跡。

警方也發現，住家的瓦斯熱水器雖設在陽台，但靠近臥室，很可能因關窗或晾曬衣服導致燃燒不完全，一氧化碳飄進屋內釀成4人中毒死亡，已經報請桃園地檢署相驗釐清確切死因。

桃園市一處社區大樓發生疑似一氧化碳中毒意外，造成一家四口喪命悲劇。記者高宇震／攝影
桃園市一處社區大樓發生疑似一氧化碳中毒意外，造成一家四口喪命悲劇。記者高宇震／攝影

一氧化碳中毒 房東

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