2釣客受困波濤大海中受凍 雲林海巡冒險機警救人

兩名釣客今天下午到雲林縣麥寮鄉許厝寮海灘區釣魚，適逢海水快速漲潮，兩人來不及退離，受困大海中，且被海水愈衝愈遠，驚險萬分加上天冷，兩人命在旦夕，幸被海巡署人員發現，會同救難協會出動救生艇，在大浪中冒險將兩人救起，驚險過程有如救難電影翻版。

海巡署第四岸巡隊麥寮機動巡邏站人員，下午在許厝寮泊地附近的道路巡邏發現2輛車輛，但附近都沒人，機警的岸巡人員認為有異，馬上通報橋頭派出所協助查詢車主資料，查出蔡姓和傅姓2名車主是到許厝寮水門附近釣魚，可是附近海灘沒人，岸巡仍不放棄，通報鄰近海巡艇、UAV無人機隊居高搜尋。

終在下午三時三十分許，在距離海岸約30到50公尺外的海上，有兩人載沈載浮，情況十分危急，岸巡隊馬上和救難協會分頭出動救生艇，攜帶魚雷浮標及浮水救援繩出海救援。

「快！快！抓住救生繩」因射出救生圈被每水沖離，落水人抓不到，岸巡人員馬上從艇上再發射繩索，高喊要落水人緊抓繩子不要放，艇上的人合力將落水人拉近救生艇，再進力把人拉上艇上，過程驚險萬分。

由於時近夜幕，加上海水降溫如冰，擔心落水人受凍，分秒必爭，當被拉起時，落水人第一句話馬上問「我的朋友呢？」，岸巡人員說，「他被沖到50公尺外已被救起，放心！」

蔡、傅兩男子救上岸還直發抖，又冷又怕地說，他們在岸邊垂釣一時沒注意海水很快漲上來，想逃也都來不及，風浪又大，很快被況到海裡，想游都游不回岸，感謝岸巡人員救了他們一命。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，許厝寮沙洲及沙灘地理環境特殊，常有民眾退潮時在來挖掘蛤蜊或釣魚，沒注意漲潮，近年來已發生多幾受困案，請民眾務必小心，若發生危難情事急需救助可透過撥打「118」免費服務專線求助。