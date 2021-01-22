路邊兜售高麗菜竟是無本生意 男子二度偷採被逮個正著

近來高麗菜品質佳價格好，引起宵小覬覦，台南市柳營區柯姓園主發現自己的高麗菜似乎有減少，昨晚前往巡守時，遇到林姓男子偷採，趕緊報警，新營警分局巡邏員警趕到，尾隨3公里將貨車攔下，起出33顆高麗菜，成功守護農民辛苦種植成果。

新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富昨晚執行巡邏勤務，約在7時許接獲柯姓民眾報案，疑似有人在他位於柳營區雙和段農地偷採高麗菜，員警即刻前往查緝。林姓竊嫌（60歲）驚覺已被園主發現後駕車逃離現場，員警剛好趕到立即跟蹤伺機攔查，尾隨3公里後查緝到案。

員警從貨車上起出高麗菜33顆，市價約2200元，並查扣犯案工具鐮刀1把，車上放有販賣高麗菜的廣告招牌一台斤35元，竊嫌供稱曾經得手過一次，就在路旁兜售，員警斥其做無本生意，實在沒天良，全案以竊盜現行犯逮捕送辦。

新營分局長斯儀仙表示，民生竊案對於民眾影響甚鉅，警方一連串的反詐騙、住宅防竊宣導及對民生竊案的預防工作，顯示警察對於治安之重視，針對類此案件，將會加強季節性農產品種植區域巡邏勤務，全力遏止農產品竊案發生。另外，年關將至，民眾採購民生用品及提領大量金錢的機會增加，易引起竊賊覬覦，對此民眾不可不防，提醒民眾務必提高警覺，加強自身防竊、防搶意識。