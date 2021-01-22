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前方騎士撿手機遭撞 撞人騎士竟休克送醫不治

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市左營區本月19日上午發生一起重大車禍！騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，楊後方騎機車的王姓女子也為閃避2人而自摔，轄區警方獲報後，楊送醫後因失血過多、休克，由院方宣告不治。

據了解，本月19日上午8點25分左右，楊男（48歲）騎機車載著兒子從左營區博愛二路南向騎乘時，騎車在前方的顏男（34歲）因架設在機車手機架上的手機掉落地面便減速，導致後方的楊男不慎追撞倒地。

沒想到楊男倒地後，騎車在楊後方的王女（30歲）也因閃避車輛而自摔，轄區警方獲報到場後，立即趕到現場拍照測繪，並對3方駕駛進行酒測，顏男、王女酒測值皆為零。

傷重的楊男經救護車送往高雄醫學大學附設中和醫院急救，因休克、失血過多，在上午10點多時，由院方宣告不治，楊男的兒子則是頭部裂傷、顏面骨裂還有輕微腦震盪，送高雄榮總救治後，無生命危險。至於肇事原因，有待警方釐清中。

高雄市左營區本月19日上午發生一起重大車禍！騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，送醫後不治。記者邱奕能／翻攝
高雄市左營區本月19日上午發生一起重大車禍！騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，送醫後不治。記者邱奕能／翻攝
高雄市左營區本月19日上午發生一起重大車禍！騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，送醫後不治。記者邱奕能／翻攝
高雄市左營區本月19日上午發生一起重大車禍！騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，送醫後不治。記者邱奕能／翻攝

酒測 車手 救護車

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