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年關將至中山分局宣導反詐騙 籲民眾保管好年節財產

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區林森公園前天舉辦「寒冬臘八溫馨滿滿，還冬送暖活動」，中山分局藉此機會前往宣導反詐騙；因農曆過年將至，宣導反詐騙是為保護民眾年節財產，中山警方說，最常見詐騙手法為「猜猜我是誰、假檢警」，民眾接到電話務必再三確認。

該活動由中山區的中山里、中原里、正守里、正得里、正義里、康樂里、聚盛里、興亞里合辦，中山分局副分局長余永廉趁此場合帶領偵查隊、派出所同仁前往宣導反詐騙。

余永廉說，年關將近，民眾更要注意自身荷包，當在電話及通訊軟體中提及錢財之事，務必提高警覺，另外，近年網路購物、網路投資流行，民眾須慎選購物平台，對於自身個資，也不隨意留下；遇到他人稱「穩賺不賠的投資」，也不輕易相信。

余永廉指出，若有陌生人在電話裡要求提款、領款，務必再三確認，有疑問先致電警方或當地里長，或是手機撥打165反詐騙專線。

余永廉表示，這次深入社區，是因太常發生民眾遭詐騙情事，正巧過年將至，盼社區住戶互相提醒，多問、多與他人聊天，詐騙集團的手法就會被破解。

過年將至，中山分局副分局長余永廉（中）帶領派出所、偵查隊同仁向民眾宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
過年將至，中山分局副分局長余永廉（中）帶領派出所、偵查隊同仁向民眾宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 北市

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