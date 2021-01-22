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影／中市3月大女嬰猝死 檢對生母及其前夫限制住居

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓女子去年11月早產女嬰，昨晚在台中市租住處，李女與前夫劉男吵架，警方前往現場處理，發現3月大的女嬰，無生命跡象，送往醫院急救後不治，檢察官今天下午率法醫相驗，查出現場無力介入，女嬰身體無明顯外傷，檢察官認女嬰死因不明，對李女及劉男限制住居，下周擇日解剖查死因。

李女懷有龍鳳胎，去年10月間，李女早產一對男女嬰後，其中男嬰今年初由社會局安置。而去年底，李女與前夫劉男復合，租住在西屯區四川街的民宅，由李女在家照顧女嬰。未料，昨晚李女與劉吵架，轄區員警前往處理，發現女嬰無生命跡象，送往醫院急救不治。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官今天下午率法醫相驗後，從外觀看不出女嬰有明顯外傷，無法判斷死因，且現場沒有外力介入和兒虐情事，檢察官認為女嬰死因不明，對李女及劉男限制住居，下周再擇日解剖驗屍查死因。

台中市政府社會局表示，女嬰媽媽是社會局長期協助個案，去年出獄前發現懷孕，但拒絕到安置機構，在街頭流浪。為了讓媽媽安心生產，社會局積極協助，不但支付旅館和租屋費用，還定期陪同產檢，支付醫藥費，另外申請多項經濟補助。此外，女嬰媽媽每個月固定領有1萬2358元補助。

社會局表示，女嬰有三次通報紀錄，原因都是媽媽疏於照顧。社工密集訪視，積極說服媽媽委託安置小孩，但媽媽態度反覆，經常聯繫不上。李女去年10月生下龍鳳胎，女嬰還有一個雙胞胎哥哥，媽媽在1月時同意社會局安置，目前受照顧情況良好。

社會局表示，對於此案，社會局非常積極介入協助，遺憾發生女嬰死亡的憾事，後續將協助釐清女嬰死因，協助喪葬事宜。

台中市民李姓女子去年11月早產女嬰，昨（22日）晚在台中市租住處，李女與前夫劉男吵架，警方前往現場處理，發現3月大的女嬰，無生命跡象，送往醫院急救後不治。示意圖／ingimage
台中市民李姓女子去年11月早產女嬰，昨（22日）晚在台中市租住處，李女與前夫劉男吵架，警方前往現場處理，發現3月大的女嬰，無生命跡象，送往醫院急救後不治。示意圖／ingimage

檢察官

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