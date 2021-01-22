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驚悚！砂石車見紅燈竟「直直撞」 追撞3車釀3人傷
宜蘭縣頭城鎮青雲路2段630號前，今下午一輛砂石車疑似未注意車前狀況，在紅綠燈前從後方追撞3部自小客車，其中1部滿載油漆的小貨車，因車禍砸到另部自小客車，車禍造成3人受傷，幸意識清楚，已由救護車送往醫院治療。
今下午2時17分許，駕駛砂石車的李姓男子，行經事故路段時，未注意該路口紅燈，整輛車未煞車就往前方追撞，載運油漆的小貨車，以及另部小客車，被夾在中間，貨車油漆撒落一地，還砸到一旁無辜的另輛小客車，警方到場後，通知頭城工務段人員利用細沙覆蓋，避免油漆繼續擴散。
警方調查，整起事故總共影響5輛車，有3人受傷，所幸意識均清楚，已送往醫院救護，經查該5部車駕駛酒測值為零，警方提醒用路人行經該路段時，應注意車前狀況。
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