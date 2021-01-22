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北市酒醉男雨天做勢跳橋 警脫裝備、借傘裝成路人救回

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市松山區彩虹橋本月2日晚上出現一名試圖跳河輕生的簡姓男子，他跨坐橋上護欄，民眾見狀緊急報案，警方派出7名警員趕抵現場，其中松山派出所警員黃健偉急中生智，成功湊近簡男身邊將他瞬間拉下，救回簡男一命。

當時正滂沱大雨，黃姓警員看到簡男散發出濃濃酒味，跨坐在彩虹橋護欄上，一腳懸掛在外，大聲咆哮作勢跳河輕生，且簡不聽勸，只要警方一靠近，他的情緒就更激動。

黃員急中生智，趁著其他警員跟簡男周旋時，脫下自己的警服及裝備，向一旁民眾借雨傘，假裝路人靠近，一瞬間抱住簡男將他拉下，其他員警也幫忙拉回。

警方先安撫簡男情緒，待他情緒回穩，簡才跟警方說他因心情鬱悶，飲酒後一時想不開。

警方呼籲，民眾平時應多關懷身邊的人，若自己或周遭親友遇到心理困擾，可撥打1995生命專線及0800788995安心專線求助，將有心理輔導師關懷傾聽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局松山派出所警員黃健偉。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局松山派出所警員黃健偉。記者蔡翼謙／翻攝
松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山警方冒雨救回做勢輕生的簡姓男子一命。記者蔡翼謙／翻攝

北市

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