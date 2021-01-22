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影／網傳屁孩砸攤把高麗菜當棒球打！警將涉案1男1少年法辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

臉書社群「黑色豪門企業」昨晚有人貼文指稱，嘉義縣布袋鎮一群學生砸人攤販，將高麗菜當棒球打，邊破壞還邊錄影將影片PO到IG，影片引發網友熱議。

布袋警分局獲報查出真相是，30多歲蕭姓男子與1名17歲少年，昨晚在過溝建德宮廣場，拿路旁某菜販留下的蔬菜水果，當成棒球打，調閱路口監視器，查出涉案2人，找到菜販，今天依毀損罪將蕭男及少年法辦。

警方調查，蕭姓男子與1名17歲休學少年，昨晚6點到7點在過溝建德宮打棒球，看到某菜販放在路旁菜攤上留下的青菜、水果，一時興起，拿菜當棒球打，菜販說，上午沒賣完的菜及水果，留在建德宮廣場路旁，豈料遭人當棒球打力爛，太離譜了！

警方說，事發經過，適巧被1名小朋友看到拿手機拍下，警方找到這名小朋友，小朋友嚇壞了，否認將影片貼上網，供稱是手機帳號被盜，警方懷疑說詞，過濾清查中。

網傳袋鎮一群學生砸人攤販，將高麗菜當棒球打，一邊破壞還一邊錄影將影片PO到IG，影片流出後引發網友熱議，學生也立即道歉，網友留言，「有夠北爛...... 」、「不管砸什麼，8萬元/斤，記得買單」、「小鬼沒被揍過不知道痛」、「欠人修理，告好告滿」，但也有網友認為，「小朋友已經知道錯了，希望大家給空間」。

網傳屁孩砸攤把菜當棒球打！嘉義縣布袋警分局追查真相是，30多歲蕭姓男子與1名17歲少年，昨晚在過溝建德宮廣場，拿路旁菜攤販留下的蔬菜水果，當成棒球打。記者魯永明／翻攝
網傳屁孩砸攤把菜當棒球打！嘉義縣布袋警分局追查真相是，30多歲蕭姓男子與1名17歲少年，昨晚在過溝建德宮廣場，拿路旁菜攤販留下的蔬菜水果，當成棒球打。記者魯永明／翻攝
網傳屁孩砸攤把菜當棒球打！嘉義縣布袋警分局追查真相是，30多歲蕭姓男子與1名17歲少年，昨晚在過溝建德宮廣場，拿路旁菜攤販留下的蔬菜水果，當成棒球打。記者魯永明／翻攝
網傳屁孩砸攤把菜當棒球打！嘉義縣布袋警分局追查真相是，30多歲蕭姓男子與1名17歲少年，昨晚在過溝建德宮廣場，拿路旁菜攤販留下的蔬菜水果，當成棒球打。記者魯永明／翻攝

高麗菜 監視器

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