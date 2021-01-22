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花蓮石梯近岸處發現遺體 岸巡、漁民合力打撈上岸
一艘膠筏今天上午在海上作業時，在花蓮縣豐濱鄉港口村豐港橋近岸處發現一具男性遺體，海巡署東部分署獲報趕往協助，與漁民合力將死者打撈上岸。死者無明顯外傷，經家屬指認，確認為當地65歲偕姓男子，第一二岸巡隊將報請檢察官相驗，辦理後續調查。
第一二岸巡隊石梯安檢所所長楊佳勝表示，今天上午8時29分接獲漁船報案，立即趕到現場，因海象不佳，且近岸礁岩多，不宜下艇救援，因此協調船主將所內3名海巡人員載到現場，上午9時41分將遺體成功打撈後返港。
初步查驗，這具遺體為一名約165公分高的中年男子，頭部挫傷，其餘無明顯外傷，因為他身上沒有證件，海巡人員先將遺體移到安檢所安置，並封鎖現場管制。該名男子的哥哥為當地漁民，聞訊後趕到現場指認，確認是他的弟弟。
據了解，死者偕姓男子喜歡釣魚，他的家人也在距發現地點約1、200公尺的石門地區岸邊，發現偕男遺下的釣具，不排除可能是在釣魚時不慎落水，但確實死因還將報請檢察官相驗、釐清。
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