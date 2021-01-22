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台南男子搭車離家一天一夜 高雄二仁溪畔發現遺體

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市二仁溪南岸昨日發現一名男子趴臥海面，距離堤岸約1公尺，海巡署南部分署獲報前往救援發現當事人已無生命跡象，轉交警方處理。湖內警分局表示，黃姓死者罹病多時，曾向家人表達負面想法，身上沒有外傷，昨經檢警相驗確認沒有外力介入。

昨天（1月21日）上午8點多，海巡署南部分署白砂崙安檢所人員接獲通報，二仁溪出海口附近的南岸疑似有人趴臥在水面上，海巡人員通報湖內分局與茄萣消防分隊人員前往處理，打撈上岸已明顯死亡。

警方表示，死者身上沒有外傷，皮夾內有證件，經查是今年63歲的黃姓男子，黃男健康欠佳，曾向家人透露負面念頭，20日搭車出門，整晚未回家，家人正準備報案時接到噩耗，檢察官昨會同法醫相驗沒有疑慮。

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63歲的黃姓男子20日搭車離家，昨在高雄市二仁溪南岸被人發現遺體。高雄記者徐白櫻／翻攝
63歲的黃姓男子20日搭車離家，昨在高雄市二仁溪南岸被人發現遺體。高雄記者徐白櫻／翻攝

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