台南男子搭車離家一天一夜 高雄二仁溪畔發現遺體

高雄市二仁溪南岸昨日發現一名男子趴臥海面，距離堤岸約1公尺，海巡署南部分署獲報前往救援發現當事人已無生命跡象，轉交警方處理。湖內警分局表示，黃姓死者罹病多時，曾向家人表達負面想法，身上沒有外傷，昨經檢警相驗確認沒有外力介入。

昨天（1月21日）上午8點多，海巡署南部分署白砂崙安檢所人員接獲通報，二仁溪出海口附近的南岸疑似有人趴臥在水面上，海巡人員通報湖內分局與茄萣消防分隊人員前往處理，打撈上岸已明顯死亡。

警方表示，死者身上沒有外傷，皮夾內有證件，經查是今年63歲的黃姓男子，黃男健康欠佳，曾向家人透露負面念頭，20日搭車出門，整晚未回家，家人正準備報案時接到噩耗，檢察官昨會同法醫相驗沒有疑慮。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )