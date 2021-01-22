財損減2.5億！北市警去年阻詐2.1億 詐欺查緝居冠全國

繼新北市警局去年底公布年度阻詐金額高達2億1186萬餘元，台北市警局今天表示，去年北市警與超商、金融機構合作阻詐金額同樣高達2.1億，在詐欺集團、車手方面的查緝能量更居全國第一，財損金額較前年度大幅減少2.5億元，成效顯著，未來將持續打詐，避免民眾受害。

台北市警局刑警大隊統計，去年結合超商、金融機構及一般民眾成功阻詐金額達2億1000萬餘元，11至12月阻詐94件、4200萬餘元，以中國信託商業銀行成功阻詐33件、1678萬餘元，成效最卓著。

其中，去年度阻詐金額最高的案例，是1名彭姓民眾在臉書上結識一名暱稱「琳達」的網友，對方宣稱有「高獲利、低風險」的投資標的，穩賺不賠，彭信以為真，投資金融平台1000萬元後，眼看每日盤面都是賺錢，8月間要將獲利了結，卻被告知要先匯出手續費及證交稅，隔月準備到銀行匯出美金23萬1840元（約新台幣695萬5200元），黃姓行員機警阻詐，彭才驚覺受騙。

警方表示，詐騙集團常以吸睛大頭照及奇特身世背景，在社群網路上吸引民眾，先取得被害人信任，再稱有難得的投資機會，邀請被害人合作投資，起初給予小額獲利，最後狠狠坑殺被害人。

查緝方面，台北市警方共破獲詐欺集團195件、1953人，查獲車手2269人，查緝能量居冠全國，財損金額較前年減少2.5億餘元，成效斐然。

警方提醒，近期常見詐欺手法前3名為「假投資」「假交友」「猜猜我是誰」，詐騙集團甚至偽照案例、影片等資料行騙，投資者初期可能有獲利，卻進一步淪為詐團眼中肥羊，民眾應加以思考、提高警覺。