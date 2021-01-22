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女與前夫家中吵架3月大女嬰竟猝死 「家暴通報」檢警相驗
台中市民李姓女子去年早產女嬰，昨晚在台中市西屯區四川街租住處，與前夫劉男吵架，警方前往現場處理，發現3月大的女嬰，無生命跡象，送往林新醫院急救後仍不治，經警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天率法醫相驗，了解女嬰的死因。
去年10月間，李女早產女嬰後，與前夫劉男復合，租住在西屯區四川街的民宅，經濟方面由劉外出工作養家，李女在家照顧女嬰。未料，昨晚李女與劉吵架，轄區員警前往處理，發現女嬰無生命跡象，台中市消防局昨晚9時16分接獲警方轉通報家暴案件，送往醫院急救不治。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，3月大女嬰外表看不出明顯外傷，警方今天上午報請相驗，由檢察官率法醫相驗，將儘速釐清女嬰死因。
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