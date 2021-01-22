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年關近又見假綁架真詐財 苗栗警機警阻詐

中央社 / 苗栗縣22日電

年關將近，又見詐騙集團謊稱親友欠錢遭綁架，要求付錢還債，否則對其不利的詐騙電話，苗栗市一名陳姓被害人接獲詐騙電話，急忙準備交付65萬元現金，所幸有巡邏員警發現，及時成功阻詐。

苗栗警分局今天指出，苗栗市43歲陳姓男子於21日接獲一通不明電話，聲稱他的兒子因為購買毒品，積欠新台幣65萬元，如果當日不付錢，就要讓兒子「斷手斷腳」，陳男第一時間不知所措，只能依照對方指示，前往銀行提領49萬元後，又到便利超商領取16萬9000元，準備交付贖金。

頭屋分駐所員警在執行巡邏勤務時，發現陳男駕駛自小客車停放於路旁，神色慌張，因此上前關心，剛好看到車內有大筆現金，陳男原本對於員警的詢問，面有難色不願多說，只說是要「投資基金」，員警查覺有異，耐心溝通後，陳男才逐漸卸下心防。

陳男向員警表示，因對方來電告知兒子購買毒品欠下債務，而且聽到兒子在電話那頭大喊「救命」，十分心疼不捨，才會想要趕緊交錢，幫小孩脫困；警方認為又是詐騙集團的技倆，提醒陳男現場打電話向兒子求證，確認根本沒有買毒欠錢情事，陳男才恍然大悟，差點受騙上當。

苗栗分局分局長楊贊鈞表示，農曆春節即將到來，部分親友提早賀歲、拜年，但如果民眾接獲不明來電或簡訊，例如「猜猜我是誰」、「假冒親友借款」等內容，務必牢記反詐騙「1聽、2掛、3查」原則，也就是「聽電話內容」、「掛斷電話」、「快撥165或110查證」，提高警覺才能避免被騙。

詐騙集團

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