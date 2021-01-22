特斯拉停在停車場入口駕駛不見了 網友熱議：台灣奇景

白色特斯拉停在停車場入口處的柵欄前一動也不動，裡面也沒有人，影響人車進出。圖／取自臉書爆料公社 有民眾昨晚行經台中市豐原區中興路、興安街口時，發現一輛白色特斯拉停在停車場入口處的柵欄前一動也不動，仔細一看裡面沒有人，但停車場內還有停車空位，民眾當下拍照並PO到臉書「爆料公社」，引發討論。有網友留言說「原來是特斯拉，還以為是騎酷斯拉這麼鴨霸」、「故意的吧」，也有人酸「有錢就是任性！」

一名網友昨晚拍下一輛白色特斯拉，停在台中市豐原區一處停車場入口車道的柵欄前，駕駛座車窗開啟，但裡面空無一人，照片PO上臉書「爆料公社」後引發熱議。網友留言說「台灣奇景」、「有錢就是任性」、「包場沒看過逆？」、「只出不進，他要包場」，也網友酸說「這真的雞腿買的（駕照）」。