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特斯拉停在停車場入口駕駛不見了 網友熱議：台灣奇景
有民眾昨晚行經台中市豐原區中興路、興安街口時，發現一輛白色特斯拉停在停車場入口處的柵欄前一動也不動，仔細一看裡面沒有人，但停車場內還有停車空位，民眾當下拍照並PO到臉書「爆料公社」，引發討論。有網友留言說「原來是特斯拉，還以為是騎酷斯拉這麼鴨霸」、「故意的吧」，也有人酸「有錢就是任性！」
一名網友昨晚拍下一輛白色特斯拉，停在台中市豐原區一處停車場入口車道的柵欄前，駕駛座車窗開啟，但裡面空無一人，照片PO上臉書「爆料公社」後引發熱議。網友留言說「台灣奇景」、「有錢就是任性」、「包場沒看過逆？」、「只出不進，他要包場」，也網友酸說「這真的雞腿買的（駕照）」。
台中市警局豐原分局豐原派出所長許明達表示，昨晚9時45分，警員前往停車場查看已經沒有發現該輛車，不過照片中該車停在停車場入口處，影響其他人車進出，警方將進一步調閱監視器查獲車牌，向違規駕駛勸導；若有民眾舉發，警方也將依道路交通管理處罰條例，開罰600至1200元罰鍰。
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