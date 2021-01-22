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驚！漁民出海撈回未爆彈 漁港卸貨才發現

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所21日上午11時許，值班同仁接獲漁民通報，於蚵子寮漁市場卸魚獲時，發現漁網內撈獲疑似未爆彈乙枚，研判於高雄左營軍港外海（距岸約5浬）作業時撈獲，安檢所立即通報相關單位並前往現場處置。

蚵子寮安檢所巡邏人員也立即前往漁市場拉設封鎖線，管制人車接近，以維護民眾安全，同時由值班人員通知陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫未爆彈處理小組前往處置，於下午1時許，未爆彈處理小組抵達現場實施鑑定，初步研判為「MK6深水炸彈」，判定無立即危險性且外觀鏽蝕，後續由未爆彈處理小組運回陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫處置。

南部分署第11岸巡隊表示，同仁秉持「為民服務，當仁不讓」之精神，除了海域執法及查緝走私為主要工作之外，也將持續辦理各項便民服務措施，如民眾有需要幫助時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供
漁民出海竟撈到未爆彈。圖／第11岸巡提供

海巡署 陸軍

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