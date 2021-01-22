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影／假土豪遊走酒店拐騙酒店妹百萬 警呼籲被害人出面
台南傳出有名號稱「金董」男子，攜帶一把射出紙鈔的鈔票槍，假扮土豪，遊走台南各大酒店，1年來不但積欠酒錢，還拐騙5、6名酒店小姐百萬元，受害者擔心家人發現在酒店上班，不敢張揚而吃悶虧，台南市警二分局指出，警方看到此一訊息也很重視，雖未接獲相關案件，但會積極深入了解，呼籲受害人勇於出面報案，以利後續案件清查及偵辦。
據了解，該名綽號「金董」男子曾因案進出少觀所，出獄後不走正路，反而趁疫情八大行業辛苦經營，他仗勢業者不敢對外張揚，低聲下氣向他討酒錢，理直氣壯的耍賴，到處欠酒錢不還。
而該男子開借來的名車及鈔票槍，遊走各酒店，到處欠酒錢，又向小姐借錢，因而債台高築，錢莊、酒店都在找他。
警方指出，迄今沒有酒店業者或小姐報案遭詐騙或是有積欠大筆酒錢未付帳，雖未接獲相關案件，但會積極深入了解，呼籲受害人勇於出面報案，以利後續案件清查及偵辦。警方為此全面訪查轄區各大酒店等八大行業，至於「金董」身分，警方表示，仍待釐清。
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