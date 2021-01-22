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男女泡溫泉24萬結婚鑽戒「泡湯」！女客人拿走 警尋回法辦
一對男女到新北市金山泡湯，不慎將1枚鑽戒及3枚金戒指遺失在湯屋內，其中鑽戒價值更高達24萬元。警方查出被下一組客人游女取走，警方尋回鑽戒，並將游女依侵占罪嫌送辦。
金山警分局大鵬所警員梁智翔15日接獲報案，一名來自台北的女子與丈夫，在金山區泡溫泉時，不慎將1枚鑽戒及3枚金戒指遺失在湯屋內，其中鑽戒價值更高達24萬元。
警方接獲報案後，積極調閱監視器，發現鑽戒及金飾遭下一組泡湯之游姓女客人拾獲，游女一時財迷心竅據為己有，將其中2枚金戒指及自己所有的金項鍊拿至桃園某處銀樓更換金飾。
大鵬派出所17日通知游女到案說明，經曉以大義後，游女慚愧不已，交還剩餘之物品，警方通知失主領回，失主不禁喜極而泣，她說，遺失的戒指及鑽戒很有紀念性，這2天都讓她心神不寧，幸虧警方效率極高為其尋回失物。
游女除賠償3萬元之代價與失主和解，警方也將她依侵占遺失物罪嫌送辦。金山警分局呼籲，出外觀光應注意隨身貴重物品，也切勿因一時貪心，而擅自將他人物品占為己有，應發揮拾金不昧及同理心送交警方處理。
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