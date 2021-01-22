男女泡溫泉24萬結婚鑽戒「泡湯」！女客人拿走 警尋回法辦

男女泡湯24萬結婚鑽戒「泡湯」，下1客人拿走法辦警尋回。記者游明煌／翻攝 一對男女到新北市金山泡湯，不慎將1枚鑽戒及3枚金戒指遺失在湯屋內，其中鑽戒價值更高達24萬元。警方查出被下一組客人游女取走，警方尋回鑽戒，並將游女依侵占罪嫌送辦。

金山警分局大鵬所警員梁智翔15日接獲報案，一名來自台北的女子與丈夫，在金山區泡溫泉時，不慎將1枚鑽戒及3枚金戒指遺失在湯屋內，其中鑽戒價值更高達24萬元。

警方接獲報案後，積極調閱監視器，發現鑽戒及金飾遭下一組泡湯之游姓女客人拾獲，游女一時財迷心竅據為己有，將其中2枚金戒指及自己所有的金項鍊拿至桃園某處銀樓更換金飾。

大鵬派出所17日通知游女到案說明，經曉以大義後，游女慚愧不已，交還剩餘之物品，警方通知失主領回，失主不禁喜極而泣，她說，遺失的戒指及鑽戒很有紀念性，這2天都讓她心神不寧，幸虧警方效率極高為其尋回失物。