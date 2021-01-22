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台東蔡姓前議員 開車自撞命危送醫
台東南迴公路今天零時，傳出1輛休旅車自撞海巡班哨圍牆，駕駛受困車內動彈不得。警消獲報趕抵現場救援，花10分鐘將駕駛救出，但無生命徵象，緊急送往台東市馬偕醫院救治。車禍原因警方進一步調查中。
這起休旅車自撞意外，於今天零時發生，休旅車南下行經南迴公路大竹路段時，不明原因駛入對向撞擊路旁海巡班哨圍牆，強大撞擊造成車頭全毀，零件散落一地。
警消接獲通報，派遣轄區大溪91、大溪11、大溪16及太麻里高救隊趕往救援，到達現場後，發現1名男子受困駕駛座內，呈現OHCA狀態，遂利用破壞器材，花10分鐘將男子救出脫困，緊急送醫。
據了解，休旅車駕駛為65歲蔡姓男子，曾連任4屆縣議員，至於事故發生原因，正由警方進一步調查中。
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