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影／無照駕車過彎失控 先撞停等紅燈機車又衝進檳榔攤
許姓男子今晚駕車由新北市瑞芳區中山路，右轉台2丁線往基隆八堵方向時，失控先碰撞路口停等紅燈的機車，再撞進路旁檳榔攤，在街頭引發一場虛驚，被撞的騎士和檳榔攤老闆娘無大礙。警方初步調查，許男非酒駕，肇事原因調查中。
20歲許男今晚6點半左右，開車要從中山路右轉台2丁線時往八堵方向行駛時，疑車速過快，越過台2丁線道路中央分向線。當時在台2丁線往瑞芳方向路口停等紅燈的楊姓騎士，見轎車逼近往右傾倒閃避，但仍被擦撞，幸好只受驚嚇，無大礙。
許男開車在路口轉彎時失控擦撞楊男後，車輛行車動線未能及時導正，又撞進路旁的檳榔攤，還好沒有直接撞上看店的潘姓老闆娘。
車禍發生後，瑞芳警分局瑞芳派出所、交通分隊前往現場處理，對許男實施酒測，酒測值為0，非酒後駕駛肇事。許男尚未考取汽車駕照，將另依道路交通管理處罰條例舉發違規。
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