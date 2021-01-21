獨／民雄7宅大火畫面曝光 少年屋前放煙火亂竄致燃

嘉義縣民雄市區昨天晚間傳出大火，燒毀7間商家，監視器畫面出爐，幾名青少年在早餐店門口放煙火，火光亂竄，導致後方車流回堵，其中一道更疑似失控衝入室內引發火警，大房東李姓教師今早勘查，僅表示靜待警方調查。

畫面顯示，店家門前聚集6、7名年輕人，8時許開始放煙火，火光四處亂竄，街上車水馬龍，對向汽車甚至停下來避免受波及，後方車流開始回堵。

晚間8時27分，亂竄火光失控衝入室內，開始冒出陣陣黑煙，眾人紛紛跑出屋外，消防隊獲報調派鄰近分隊，出動14部消防車前往滅火，消防人員10分後到達現場。