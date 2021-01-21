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獨／民雄7宅大火畫面曝光 少年屋前放煙火亂竄致燃

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義縣民雄市區昨天晚間傳出大火，燒毀7間商家，監視器畫面出爐，幾名青少年在早餐店門口放煙火，火光亂竄，導致後方車流回堵，其中一道更疑似失控衝入室內引發火警，大房東李姓教師今早勘查，僅表示靜待警方調查。

畫面顯示，店家門前聚集6、7名年輕人，8時許開始放煙火，火光四處亂竄，街上車水馬龍，對向汽車甚至停下來避免受波及，後方車流開始回堵。

晚間8時27分，亂竄火光失控衝入室內，開始冒出陣陣黑煙，眾人紛紛跑出屋外，消防隊獲報調派鄰近分隊，出動14部消防車前往滅火，消防人員10分後到達現場。

此次大火粗估面積共560坪，延燒7間店家，擁有其中6間的李姓大房東在高雄任教職，今天早上回到民雄勘查災情，受訪時表示沒有在現場，不方便做評論，對於是否提告求償，他則說「還沒想清楚」，只請警方全力調查，另一名經營早餐店的李姓店主則表示，如警方逮到人，會對其求償，消防局鑑識科正進一步調查中。

嘉義縣民雄鄉江厝店20日晚間8時驚傳火警，指揮中心調派鄰近分隊出動多輛水車，拉水線全力灌救。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉江厝店20日晚間8時驚傳火警，指揮中心調派鄰近分隊出動多輛水車，拉水線全力灌救。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉江厝店20日晚間8時驚傳火警，指揮中心調派鄰近分隊出動多輛水車，拉水線全力灌救。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉江厝店20日晚間8時驚傳火警，指揮中心調派鄰近分隊出動多輛水車，拉水線全力灌救。記者莊祖銘／攝影

早餐 大火 房東

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