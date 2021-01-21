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台東公車與轎車相撞！1命危2輕傷送醫 議員目睹嚇傻
台東省道台11線126公里成功鎮小馬路段，今晚發生公車與轎車相撞事故，導致轎車駕駛命危送醫，公車乘客2輕傷由家屬自行載往醫院。事故原因正由警方調查中。
成功消防隊表示，晚上6點20分接獲民眾通報，成功鎮小馬路段有公車與轎車發生相撞，立即派遣轄區成功71、91高救隊、東河11、92及成功大隊趕往救援。
救護人員抵達現場時，轎車駕駛卡在駕駛座內動彈不得，立即破壞車門將其救出，但已沒有呼吸心跳，緊急送往部東醫院成功分院急救，公車則有2名乘客輕傷，沒有大礙，由家屬載送醫院治療。
「剛跑完行程就遇到車禍。」現場目擊的縣議員高美珠說，她目擊車禍當下確實嚇了一跳，第一時間邊看傷患是否需要協助，一邊打電話報案，不到10分鐘消防隊就到達現場救援。
警方表示，鼎東客運公車司機未有酒精反應，至於轎車駕駛仍在急救中，待急救狀況穩定再進行抽血檢測，真正事故原因還在調查中釐清。
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