快訊

加強防疫！7-11、萊爾富宣布：暫停開放桃園各門市座位區

菲律賓海發生7.0地震 尚無災情傳出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東公車與轎車相撞！1命危2輕傷送醫 議員目睹嚇傻

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東省道台11線126公里成功鎮小馬路段，今晚發生公車與轎車相撞事故，導致轎車駕駛命危送醫，公車乘客2輕傷由家屬自行載往醫院。事故原因正由警方調查中。

成功消防隊表示，晚上6點20分接獲民眾通報，成功鎮小馬路段有公車與轎車發生相撞，立即派遣轄區成功71、91高救隊、東河11、92及成功大隊趕往救援。

救護人員抵達現場時，轎車駕駛卡在駕駛座內動彈不得，立即破壞車門將其救出，但已沒有呼吸心跳，緊急送往部東醫院成功分院急救，公車則有2名乘客輕傷，沒有大礙，由家屬載送醫院治療。

「剛跑完行程就遇到車禍。」現場目擊的縣議員高美珠說，她目擊車禍當下確實嚇了一跳，第一時間邊看傷患是否需要協助，一邊打電話報案，不到10分鐘消防隊就到達現場救援。

警方表示，鼎東客運公車司機未有酒精反應，至於轎車駕駛仍在急救中，待急救狀況穩定再進行抽血檢測，真正事故原因還在調查中釐清。

救護人員抵達現場救援，並將轎車命危駕駛緊急送醫搶救。圖／台東縣消防隊提供
救護人員抵達現場救援，並將轎車命危駕駛緊急送醫搶救。圖／台東縣消防隊提供
台東省道台11線126公里成功鎮小馬路段，今晚發生公車與轎車相撞事故，導致轎車駕駛命危送醫，公車乘客2輕傷由家屬自行載往醫院。圖／縣議員高美珠提供
台東省道台11線126公里成功鎮小馬路段，今晚發生公車與轎車相撞事故，導致轎車駕駛命危送醫，公車乘客2輕傷由家屬自行載往醫院。圖／縣議員高美珠提供

事故 車禍

延伸閱讀

台灣福斯引入斜背轎跑、絕美獵跑 搶攻豪華車市場

醫師分享插管急救現場「沒看過的人不知道辛苦」

畫面曝光！中國醫女大生校區外車禍 人飛半空跌地昏迷

獨／中國醫女大生騎車載同學 水湳校區外被撞插管昏迷

相關新聞

獨／民雄7宅大火畫面曝光 少年屋前放煙火亂竄致燃

嘉義縣民雄市區昨天晚間傳出大火，燒毀7間商家，監視器畫面出爐，幾名青少年在早餐店門口放煙火，火光亂竄，導致後方車流回堵，...

台東公車與轎車相撞！1命危2輕傷送醫 議員目睹嚇傻

台東省道台11線126公里成功鎮小馬路段，今晚發生公車與轎車相撞事故，導致轎車駕駛命危送醫，公車乘客2輕傷由家屬自行載往...

4月大女嬰嘴角流白色液體！媽睡醒發現愛女無呼吸 送醫不治

基隆市1名年約20歲的新手媽媽今晨起床時，發現同睡大床的4個月大女嬰，已無呼吸，打「119」求救。消防人員將女嬰送醫急救...

疫情衝擊多處監所取消懇親 上千名收容人短期難見家屬

部立桃園醫院群聚感染進入社區，桃園地區高度警戒，轄內包括台北監獄、桃園監獄、桃園女監，以及八德外役監等，全數停止春節面對...

台南地院模擬法庭登場 國民法官防疫口罩意外成焦點

台南地院今、明兩天舉行國民模擬法庭，從56位候選人中選任6位正選國民法官、2位備位國民法官，與3名法官組成合議庭，審理模...

北市傳播妹被call到包廂作樂 竟偷另1名同業的錢

台北市23歲郭姓女子是傳播妹，她昨天凌晨被公司安排到中山區一家飲酒場所與男客人作樂，離開前卻順手牽羊，偷走包廂內另外一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。