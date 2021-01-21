疫情衝擊多處監所取消懇親 上千名收容人短期難見家屬

部立桃園醫院群聚感染進入社區，桃園地區高度警戒，轄內包括台北監獄、桃園監獄、桃園女監，以及八德外役監等，全數停止春節面對面懇親會；其中，台北監獄收容人達4000多人，近年三節懇親會逐步放寬資格，也增至4天8梯次，面臨疫情被迫取消，近千名收容人短期難見到家屬一面。

位處桃園地區4監所紛紛在網站上公告取消春節懇親，台北監獄表示，因桃園地區新冠肺炎疫情擴散，原訂2月1日、2日、3日、4日，上下午各梯次的春節面對面懇親活動均取消辦理。

桃園監獄則說，因桃園疫情擴散防疫提升，為維護收容人及家屬安全，原訂今年1月27日、28日及29日，3天的春節面對面懇親活動取消辦理。

桃園女監也公告，原訂1月21日、22日、25日、26日，28日，春節面對面懇親活動取消。

八德外役監指出，為減少外役（分）監受刑人返家探視期間搭乘大眾交通工具，以及出入公共場所感染之風險，21日起暫緩受刑人外出返家探視及與眷屬同住業務，也取消春節懇親。

八德外役監屬於低度管理監所，半夜牢房不上鎖，收容人白天到外地工廠，或監獄農場從事農藝，相對自由，這次因疫情暫緩受刑人返家探視，影響頗大；八德外役監也說，平時會面照舊，但將加強防疫，春節則讓受刑人改由打電話回家。