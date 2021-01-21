北市傳播妹被call到包廂作樂 竟偷另1名同業的錢

台北市23歲郭姓女子是傳播妹，她昨天凌晨被公司安排到中山區一家飲酒場所與男客人作樂，離開前卻順手牽羊，偷走包廂內另外一名傳播妹的現金2000多元。她遭逮時辯稱喝醉，警方詢後將她依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，郭女昨天凌晨1點多搭計程車抵達該飲酒場所，進入包廂後，現場有2名男客人及吳姓傳播妹，共4人，就當吳女大聲歡唱時，郭趁機湊近她的包包，偷走2000多元現金，因一旁的2名男客酒醉，未發現。

當天早上7點，吳女先離開，搭計程車返家時發現錢包現金不見，立刻趕回店家，此時郭女及2名男客仍包廂唱歌，店家立刻調閱包廂監視器，發現郭女涉案明顯；郭將竊得的2000元現金塞在自己褲子後面口袋。

不僅如此，店家還發現郭女曾將手伸進其中1名男客口袋，打算竊取財物，不過沒成功。