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台南病患到醫院照胃鏡後出血死亡 家屬抗議質疑有疏失

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市79歲廖老先生去年11月間因腹痛到郭綜合醫院照胃鏡後大量出血死亡，家屬質疑並認為有醫療疏失，但院方否認，20多名親友今天下午4點多到醫院前抗議，經警方協調後家屬代表進入醫院協調，待2月解剖報告出爐後再協商。

廖老先生的孫子表示，阿公一開始是胸腔不舒服，去年11月3日到郭綜合醫院住院後有好轉，但11月24日腹部疼痛，當天照胃鏡後突然大量出血，急救無效過世，家屬認為有醫療疏失，並經調解，但院方堅持，認為沒有過失，他們才來醫院抗議。

郭綜合醫院則說，廖於去年11月3日因肺功能衰節到醫院就診後，醫師診斷為慢性阻塞性肺病併急性惡化，住院治療後，11月21日廖自覺情況好轉出院返家。後來有血便情況，11月24日進行胃鏡檢查，檢查發現廖是嚴重肝硬化併食道靜脈瘤自發性出血，醫師盡力動手術止血，無奈出血嚴重難以控制，廖不幸死亡，實屬遺憾，期盼家屬節哀。

據了解，家屬原本要到醫院抬棺抗議，經警方溝通疏除後作罷，同時派出代表進入醫院協調後，同意等到2月解剖報告出爐後再繼續協調後，家屬和親友才離去，轄區台南市警二分局派出大批員警到場警戒蒐證，過程平和。

廖老先生家屬到郭綜合醫院前抗議，警方全程蒐證。記者黃宣翰／攝影
廖老先生家屬到郭綜合醫院前抗議，警方全程蒐證。記者黃宣翰／攝影

醫療疏失 醫師 腹痛

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