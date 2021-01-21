電動車離奇「失蹤」 原來是老翁買水果後忘了

高雄市梓官區90歲楊姓老翁本月17日向轄區警方報警，表示自己前一天騎紅色電動車出門，要回家時卻發現電動車不見了，只好先走2公里路回家，事後楊翁兒子找2、3個小時也找不到，向警方求助，員警載著楊翁查訪數十個地點並一一詢問沿路民眾，最後終於在菜市場順利找到電動車。

楊姓老翁報警稱，自己平常會騎電動車外出，但事發前一天騎車出門後卻忘了車子的停放地點，因年事已高、記憶力不佳，對車子可能遺失的地點、當時狀況都太不確定，楊翁兒子也表示，當天他發現父親是走路回家，詢問下才知道是電動車不見了。

警方獲報後載著楊翁到轄區各個他常去的地點，並詢問附近居民，最後有熱心民眾指稱，平等路菜市場對面馬路旁有輛電動車已停放一天，警方前去查看，發現車子菜籃還放有幾顆水果，經楊翁兒子指認，確定是楊翁遺失的那輛車。