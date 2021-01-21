車借友人到工廠行竊電纜線 警以車追人2人竊盜罪送辦

台南市山上區一間未營業的化工廠在1月14日及15日凌晨4點多，接連遭竊嫌侵入竊取多條電纜線，警方據報後，鍥而不捨到附近民宅借調民間監視器，鎖定黑色自小客車涉有重嫌，以車追人找到黃姓車主，他推說車子借給高姓友人，警方再通知高嫌到案，他供稱和黃姓車主一起變賣電纜線得手7千元，朋分花用，兩人均依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方指出，該工廠目前僅保全人員駐守，為防止工廠電纜線再次遭竊，工廠老闆循求轄區派出所幫忙協助追查竊嫌。

警方受理該案後，便積極調閱周邊監視器，但因該工廠所處較偏僻，監視器密度不如市區來得高，追查未果後，警方仍鍥而不捨至附近民宅內借調民間監視器，經交叉比對及分析多部車輛後，發現一輛黑色自小客車涉有重嫌，

警方以車追人，通知黃姓車主到案說明，黃稱當日車輛係借給高姓友人使用，警方再通知高姓友人到場，高嫌對侵入化工廠竊取電纜線坦承不諱，但稱是與黃嫌一同將電纜線變賣到一家回收場得手7千元，兩人朋分花用，高嫌再帶著警方前往該回收廠起出剩餘的7.2公斤電纜線，全案依竊盜罪將黃嫌及高嫌函送偵辦。