快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

車借友人到工廠行竊電纜線 警以車追人2人竊盜罪送辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市山上區一間未營業的化工廠在1月14日及15日凌晨4點多，接連遭竊嫌侵入竊取多條電纜線，警方據報後，鍥而不捨到附近民宅借調民間監視器，鎖定黑色自小客車涉有重嫌，以車追人找到黃姓車主，他推說車子借給高姓友人，警方再通知高嫌到案，他供稱和黃姓車主一起變賣電纜線得手7千元，朋分花用，兩人均依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方指出，該工廠目前僅保全人員駐守，為防止工廠電纜線再次遭竊，工廠老闆循求轄區派出所幫忙協助追查竊嫌。

警方受理該案後，便積極調閱周邊監視器，但因該工廠所處較偏僻，監視器密度不如市區來得高，追查未果後，警方仍鍥而不捨至附近民宅內借調民間監視器，經交叉比對及分析多部車輛後，發現一輛黑色自小客車涉有重嫌，

警方以車追人，通知黃姓車主到案說明，黃稱當日車輛係借給高姓友人使用，警方再通知高姓友人到場，高嫌對侵入化工廠竊取電纜線坦承不諱，但稱是與黃嫌一同將電纜線變賣到一家回收場得手7千元，兩人朋分花用，高嫌再帶著警方前往該回收廠起出剩餘的7.2公斤電纜線，全案依竊盜罪將黃嫌及高嫌函送偵辦。

新化警分局長歐祖明指出，年關將近，宵小猖獗，提醒民眾勿將私人財產置於外人隨手可得之處，如私人財物有異狀，應立即向警方報案。

高姓嫌犯連續侵入台南山上區一家化工廠竊取電纜線。記者吳淑玲／翻攝
高姓嫌犯連續侵入台南山上區一家化工廠竊取電纜線。記者吳淑玲／翻攝
台南市山上區一家化工廠電纜線連續遭竊。記者吳淑玲／翻攝
台南市山上區一家化工廠電纜線連續遭竊。記者吳淑玲／翻攝

監視器 車主 竊盜

延伸閱讀

仁寶淡季變旺 營運動能強

為消防員殉職不值 籲違章工廠即報拆

民團：大雅大火報告承認「制度殺人」 政院應處理違章工廠

自家鋼管廠內遭石像砸頭 熱心董事長意外喪命

相關新聞

4月大女嬰嘴角流白色液體！媽睡醒發現愛女無呼吸 送醫不治

基隆市1名年約20歲的新手媽媽今晨起床時，發現同睡大床的4個月大女嬰，已無呼吸，打「119」求救。消防人員將女嬰送醫急救...

段宜康批館長案外案「包庇」 新北檢發聲明駁斥

新北檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，蒐證過程不甚遺失犯嫌價值不斐的名表，事後雖以50萬元談定賠償和解，但風波至今未歇；前立...

女子酒醉失態馬路上狂奔哭喊 高雄警暖心安慰

高雄吳姓女子在深夜時，因酒醉釋放情緒，不斷在騎樓及馬路間奔跑，還在路中央哭泣，路過民眾見狀深怕吳女發生意外，找來警方協助...

台中貨車突然燒起來 滿車「冥界貨幣」全遭殃

台中市北屯區光西巷在今天下午2時許，傳出一起火燒車意外，警、消獲報到場時，貨車的後貨斗已經燃燒，經查，貨車載運的是金紙等...

教導兒過馬路卻釀騎士摔斷肋骨 父坦承沒說要走斑馬線

桃園楊姓男子自稱要教導7歲大兒子過馬路，卻沒告訴他要走斑馬線，結果男童單獨橫越道路時，羅姓騎士迎面而來閃避不及，煞車後重...

學生寒假賺外快 避免打工詐騙注意兩話術

寒假開始，教育局提醒寒假期間宣導事項、防災海報供學校宣導運用，除提升學生防災意識，尤其打工詐騙也不可忽視，避免「少勞力」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。