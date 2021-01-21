段宜康批館長案外案「包庇」 新北檢發聲明駁斥

民進黨前立委段宜康。本報系資料照

新北檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，蒐證過程不甚遺失犯嫌價值不斐的名表，事後雖以50萬元談定賠償和解，但風波至今未歇；前立法委員段宜康今天在臉書發文，指「這件事就是有鬼」，並指檢警對整件事的處理只能用「包庇」形容。新北地檢署今天下午發出簡短聲明，內容雖為明指對象，但也強調獲悉第一時間已分案交由重大刑案專組檢察官偵辦，「絕無某人臉書所稱『包庇』、『混過去』等情」。

段宜康PO文內容提到，檢警對這件事情（掉表案）的處理，大概只能用「包庇」這兩個字來形容。並指「指揮辦案的檢察官，下令查扣證物的也是檢察官。證物由新北市警方保管，這樣離奇『遺失』證物，檢方沒有責任？檢察官也不必起疑，起碼查查看有什麼內情嗎？」

段宜康表示，「和解的50萬是負責的辦案人員拿出來，還是新北市刑警大隊的公款？這是一件極可能的凟職、侵佔或竊盜刑案；可以拿公款來私了刑案嗎？」另外，他也說「這件事就是有鬼！可能涉及警方監守自盜、辦案人員和嫌犯暗盤協議的驚人情節，檢方、新北市政府和警政署居然縱容新北市警局以行政調查和行政懲處，就把這個重大風紀案件混過去！」