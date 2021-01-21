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段宜康批館長案外案「包庇」 新北檢發聲明駁斥
新北檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，蒐證過程不甚遺失犯嫌價值不斐的名表，事後雖以50萬元談定賠償和解，但風波至今未歇；前立法委員段宜康今天在臉書發文，指「這件事就是有鬼」，並指檢警對整件事的處理只能用「包庇」形容。新北地檢署今天下午發出簡短聲明，內容雖為明指對象，但也強調獲悉第一時間已分案交由重大刑案專組檢察官偵辦，「絕無某人臉書所稱『包庇』、『混過去』等情」。
段宜康PO文內容提到，檢警對這件事情（掉表案）的處理，大概只能用「包庇」這兩個字來形容。並指「指揮辦案的檢察官，下令查扣證物的也是檢察官。證物由新北市警方保管，這樣離奇『遺失』證物，檢方沒有責任？檢察官也不必起疑，起碼查查看有什麼內情嗎？」
段宜康表示，「和解的50萬是負責的辦案人員拿出來，還是新北市刑警大隊的公款？這是一件極可能的凟職、侵佔或竊盜刑案；可以拿公款來私了刑案嗎？」另外，他也說「這件事就是有鬼！可能涉及警方監守自盜、辦案人員和嫌犯暗盤協議的驚人情節，檢方、新北市政府和警政署居然縱容新北市警局以行政調查和行政懲處，就把這個重大風紀案件混過去！」
對於段的臉書內容，新北地檢署強調已分案調查，絕無包庇，「為免訛傳，特此澄清」。另外，不具名的專案小組人員表示段根本沒有證據能證明遺失的表是價值不菲的名表，50萬元的賠償金是由刑大幹部自掏腰包賠償，並非公帑，「辦案已經很辛苦了，況且又是矚目案件，好不容易有成果，卻被落井下石，實在心寒」。
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