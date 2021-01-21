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4月大女嬰嘴角流白色液體！媽睡醒發現愛女無呼吸 送醫不治

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名年約20歲的新手媽媽今晨起床時，發現同睡大床的4個月大女嬰，已無呼吸，打「119」求救。消防人員將女嬰送醫急救，仍告不治。檢警調查，女嬰嘴角疑有溢奶，無外傷，擇日解剖釐清死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午6點半左右，接獲陳姓男子報案，指他4個月大的女兒需要急救，隨即調派人車前往陳家，將女嬰送往基隆長庚醫院。醫護人員施以急救，未能挽回女嬰性命。

這名女嬰是陳男與妻子的第1胎，平日3人同睡一張床。陳妻昨晚餵女嬰喝奶後入睡，今早6點多起床時，發現女兒已無呼吸，身體仍有溫度，陳男急打119求救。

據了解，女嬰才4個月大，還沒有開始吃副食品。女嬰嘴角有白色液體流出，像是溢奶痕跡。檢察官偕法醫相驗，女嬰身上並無外傷，將解剖釐清死因。

基隆市1名新手媽媽今晨發現同睡的4個月大女嬰已無呼吸，打「119」求救，送醫仍告不治。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名新手媽媽今晨發現同睡的4個月大女嬰已無呼吸，打「119」求救，送醫仍告不治。記者邱瑞杰／攝影

基隆 新手媽媽

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