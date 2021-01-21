女子酒醉失態馬路上狂奔哭喊 高雄警暖心安慰

高雄吳姓女子在深夜時，因酒醉釋放情緒，不斷在騎樓及馬路間奔跑，還在路中央哭泣，路過民眾見狀深怕吳女發生意外，找來警方協助，沒想到吳一見到警員就抱著警員嚎啕大哭，經過安撫下，情緒穩定後由警方送回家。

高雄市警局三民一分局指出，昨天凌晨時，三民派出所接獲報案，指有女子在建國三路、中華三路口上哭泣。警方出動到現場查看，卻始終未找到吳女（42歲），沿途巡視後，終於在建國三路、中庸街口找到吳女。

警員靠近吳女時，吳身上傳出濃濃酒味，因情緒激動，她不斷在騎樓、馬路間奔跑，還在路中央嚎啕大哭，似乎正在宣洩情緒，正當警員怕她出現意外，將她帶到路旁後，吳還不斷哭喊「她要回家」，甚至抱著到場警員。

經過警方耐心安撫吳女情緒後，她稱住在仁武區，警員考量她獨自一人返家，有安全上疑慮，便將她護送回家。

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