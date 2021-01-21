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影／歹徒入內「請先量體溫」 防搶演練具防疫宣導「笑」果

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

春節前現金來往頻繁，提款大筆款項民眾增多，也讓警方上緊發條，彰化縣田中警分局今天在田中鎮農會信用部舉辦金融機構防搶演練，劇情還帶進防疫宣導，歹徒搶劫前「請先量一下體溫」才能進入，爆笑劇情也緩解一下緊張氣氛。

田中警分局今天防搶演練劇情是有兩位兄弟因遭到詐騙而身無分文，又女友懷孕及過年快到了沒錢過年，只好鋌而走險計畫搶銀行，演歹徒的員警還帶著卡娃伊版的牛頭面具上陣，配合演練行員除了拖延搶匪時間按警報器報警外，還使用假鈔給搶匪，讓警察有充裕的時間到場進行攔截圍捕。

警方也在現場進行宣導表示，過年前若有公司工廠等需要提領大批現金，也可知會警方會同護鈔，並提醒民眾，放在機車上或車內的包包經常成為歹徒下手目標，千萬不要把包包置放車內或機車置物箱、腳踏板等。

彰化縣田中警分局今天在田中鎮農會信用部舉辦金融機構防搶演練，行員除了拖延搶匪時間按警報器報警外，還使用假鈔給搶匪，讓警察有充裕的時間到場進行攔截圍捕。圖／田中分局提供
彰化縣田中警分局今天在田中鎮農會信用部舉辦金融機構防搶演練，行員除了拖延搶匪時間按警報器報警外，還使用假鈔給搶匪，讓警察有充裕的時間到場進行攔截圍捕。圖／田中分局提供
彰化縣田中警分局今天在田中鎮農會信用部舉辦金融機構防搶演練，行員除了拖延搶匪時間按警報器報警外，還使用假鈔給搶匪，讓警察有充裕的時間到場進行攔截圍捕。圖／田中分局提供
彰化縣田中警分局今天在田中鎮農會信用部舉辦金融機構防搶演練，行員除了拖延搶匪時間按警報器報警外，還使用假鈔給搶匪，讓警察有充裕的時間到場進行攔截圍捕。圖／田中分局提供

警察 搶銀行

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