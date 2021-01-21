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教導兒過馬路卻釀騎士摔斷肋骨 父坦承沒說要走斑馬線

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園楊姓男子自稱要教導7歲大兒子過馬路，卻沒告訴他要走斑馬線，結果男童單獨橫越道路時，羅姓騎士迎面而來閃避不及，煞車後重摔滑行，全身挫傷肋骨也摔斷，對楊提告過失傷害；檢方認為，道路交通安全規則明文父母不得疏縱未滿14歲之人擅自穿越馬路，依過失傷害罪嫌起訴楊。

檢警調查，楊男（43歲）2019年10月10日早上9點多打算教導兒子穿越馬路，本應注意車輛往來馬路的車輛，而且未成年小孩在沒有人監督下，單獨走入馬路可能導致自己或用路人受傷。

結果男童單獨穿越男蘆竹一處街口時，羅姓騎士正好騎車經過，因見男童竄出一時閃避不及人車倒地，還滑行了數公尺，導致他全身多處擦挫傷，肋骨骨折。

檢方訊時，楊男坦承沒有教導兒子要走斑馬線有所疏失，但也認為羅男騎車速度太快才導致車禍，男童則說，自己當時要橫越馬路，看到機車靠近他就後退，結果對方就摔倒，另有勘驗監視際、交通事故現場圖佐證。

檢方認為，道路交通安全規則139條明文，父母不得疏縱未滿14歲之人擅自穿越馬路，楊男沒有注意，讓未成年兒子貿然穿越馬路，其過失與羅男摔車受傷之間有相當因果關係，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

男童橫越馬路釀羅姓騎士摔斷肋骨，檢方依過失傷害罪嫌起訴男童父親。記者曾健祐／翻攝
男童橫越馬路釀羅姓騎士摔斷肋骨，檢方依過失傷害罪嫌起訴男童父親。記者曾健祐／翻攝

未成年 傷害罪

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