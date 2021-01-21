學生寒假賺外快 避免打工詐騙注意兩話術

寒假開始，教育局提醒寒假期間宣導事項、防災海報供學校宣導運用，除提升學生防災意識，尤其打工詐騙也不可忽視，避免「少勞力」、「短時間賺錢」等話術。

台北市教育局軍訓室主任黃喬偉表示，寒假期間學生打工應注意不要聽信打工話術，例如：「少勞力」、「短時間賺錢」等等，都可能是打工詐騙，黃說，尤其暑假期間就曾發生學生當車手的違法行為，寒假期間學生較少尋找打工機會，但也應注意預防打工詐騙。

黃喬偉說，前陣子有地震發生，呼籲學生出門在外應留意逃生動線，師生進入電影院及百貨公司等人潮眾多的公共場所時，要注意緊急避難路線，以免意外事件發生時，危及自身安全。

黃喬偉說，近期受到大陸冷氣團及鋒面影響，常因氣溫降低緊閉門窗，形成通風不良環境，容易造成燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒，寒假期間學生在家也應注意避免一氧化碳中毒。