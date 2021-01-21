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「最有味道」竊案！台南白河警為農民找回28包失竊肥料
台南市李姓男子（55歲）17日深夜開車行經國道3號高速公路涵洞道路，見到路旁堆疊了數十包有機肥料，因地處偏僻乃心生貪念，涉嫌竊走28包肥料徒手搬上小貨車後揚長而去，楊姓被害人天亮後發現肥料遭竊後報警處理，白河警分局24小時內就查獲嫌犯找回失竊的肥料，東山分駐所警員包盛宇不畏味道協助搬運每包近40公斤的肥料，楊姓失主表達十分感謝。
警方指出，李姓嫌犯沒有前科，本身也是務農者，種植竹筍，一時貪念偷竊28包肥料價值約4000元，到自己的農作區施用，因地處偏僻除農作外少有人出入，員警獲報後，除立即積極受理完成報案，也即刻全力調閱案發周遭道路監視器，再利用大數據之關聯分析，抽絲剝繭地逐一過濾影像，24小時內鎖定可疑車輛，並循線至李嫌之農作區起獲全數偷竊之肥料，全案依竊盜罪移送台南地檢署偵辦。
白河警分局提醒民眾年關將近，對於任何有價值之財物應妥善保管，以避免遭宵小覬覦；同時也呼籲民眾，若有發現可疑人、車，請多加留意，有需要可以撥打110報案專線，警方也會全面加強巡邏、守望之防竊勤務，保護大家財產之安全。
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