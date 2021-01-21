參天神木遭山老鼠開膛剖肚 巡山員抵現場掉淚：心很痛

宜蘭地檢署瓦解李姓男子為首的山老鼠集團，將集團12名成員依違反《森林法》起訴，李嫌被檢方具體求刑20年重刑；李男等人透過電話聯繫車手、背工，按照樹種、顏色、大小斬鋸百年以上神木，參與偵辦的巡山員怒斥山老鼠行為惡劣，巡山員形容，神木對他們愛山的人來說，是一種信仰，看到祂們被山老鼠開膛剖肚，心很痛，眼淚都掉了。

羅東林管處的巡山員賴木成有20年資歷，細數入山與山老鼠對峙、查緝的經驗，至少上百次。他說，山老鼠鎖定扁柏、肖楠等貴重木，其中北橫明池一帶，因為有神木群，成為山老鼠鎖定的目標。

編制在林管處的巡山員，是查緝山老鼠的第一線，但巡山員不具司法警察，無武裝，賴木成就有幾次碰到驚險場面，僅能喬裝成登山客，騙過山老鼠，再轉而通報警方上山查緝。

許多山老鼠集團，是找逃逸外籍移工上山盜伐，因山區沒有監視器、杳無人煙，賴木成也曾碰過移工持開山刀追砍，雙方在森林對峙的驚險場面；他說，逃逸移工若遭查緝，恐面臨遣返命運，許多人入山後，等同將生命豁出去，比平地還要更為驚險。

珍貴的紅檜、扁柏，為了搬運、銷贓容易，集團採斬、鋸方式，在每棵參天的神木上開膛剖肚，取下方形的原木材，但盜伐過程，卻在這些神木留下不可抹滅的痕跡。

他無奈說，雖然盜伐刑度增加，但判刑仍不夠種，山老鼠多半具有毒品前科，出獄後因缺錢，最後仍上山重操作業，許多集團都是老面孔。

賴木成說，對於愛山的人來說，神木是一種信仰，也是一個依靠，他們巡山員對於神木都有敬畏之心，但看到他們被活生生取材，甚至整棵砍到，內心很自責、難過，每次到達盜伐現場，眼淚都會忍不住掉下來。

今宜蘭地檢署檢察長余麗貞、主任檢察官梁光宗、承辦檢察官林禹宏，與羅東林管處、保七總隊、三星分局等單位合開記者會，宣布瓦解李男為首的山老鼠盜伐集團，並將集團12名成員依違反森林法等罪，將成員起訴。